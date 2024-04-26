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ارتفاع نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
11:17 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

تشهد الغردقة إقبالا كبيرا على المنتجعات السياحية والشواطئ العامة والخاصة مع حلول فصل الصيف، وترتفع نسبة الإشغالات بالفنادق مع زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية، والتي تبدأ في الارتفاع تدريجيا وتصل ذروتها خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس.

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الغردقة تستقبل الآلاف من المصطافين من عملاء السياحة الداخلية مع حلول فصل الصيف، حيث تضم عددا كبيرا من الفنادق والمنتجعات السياحية، وترتفع نسب الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها خلال شهور الصيف.

أرخص فنادق الغردقة 

وأكد أن أرخص فنادق الغردقة هو فندق المدينة الشبابية الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، وافتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الصيف قبل الماضي بعد التجديدات.

ولفت إلى أن شاطئ العائلات من أرخص الشواطئ العامة بالغردقة وهو تابع لمحافظة البحر الأحمر، ويقع بشارع الكورنيش، ورسم الدخول 20 جنيها للفرد والأطفال مجانا، موضحا أن الغردقة تضم عددا من المتنزهات والمماشي السياحية المجانية، منها ممشى شيري والممشى السياحي ومارينا الغردقة وممشى فلفلة.

105 غرف في فندق المدينة الشبابية

من جانبه أشار أحمد جمال مدير الحجز بالمدينة الشبابية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فندق المدينة الشبابية يتبع وزارة الشباب والرياضة، ويضم 105 غرف شواطئ خاصة وحمام سباحة ومطعم سياحي وجیم و4 ملاعب.

أسعار فندق المدينة الشبابية بالغردقة 

وتضمنت أسعار الغرفة بدون وجبات ما يلي:

- الغرفة المزدوجة 456 جنيها

- الغرفة الثلاثية 531 جنيها

- الغرفة الرباعية 710 جنيهات.

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بقلم شاذلي عبدالراضي