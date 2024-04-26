قطع المياه عن 8 مناطق في القاهرة اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت محافظة القاهرة قطع المياه عن عدة مناطق اليوم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، وذلك نظرا للقيام بصيانة طارئة لمحطة مياه مسطرد، مما يترتب عليه قطع المياه وضعفها في 8 مناطق على مستوى القاهرة لمدة 6 ساعات.

قطع المياه في عدة مناطق بالقاهرة

وأشارت المحافظة إلى أن فترة قطع المياه بالقاهرة مساء اليوم تبدأ الساعة 12 مساء اليوم الجمعة وحتى 6 صباح غدا السبت 27 أبريل، مؤكدة أن المناطق المتضررة من قطع المياه تشمل الزيتون الشرقية وترعة الجبل ومتفرعاتها ومنشية البكري وشارع المطراوي ومتفرعاته وشارع الكابلات ومتفرعاته ومنطقة العزب، بالإضافة إلى ضعف المياه في ابن سندر وحمامات القبة.

توفير سيارات مياه نقية للمواطنين

وأكدت محافظة القاهرة توفير سيارات مياه للشرب، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب على الرقم 01206665125.