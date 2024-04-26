ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة على المخابز السياحية بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية التي أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق التي راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

حملات على المخابز السياحية

وأكد ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، أن الأجهزة الرقابية شنت 22 حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة، أسفرت عن تحرير 60 محضرًا لمخابز سياحية لإدارتها دون ترخيص، و45 محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر وتم تحريز 65 طن دقيق، كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير 305 مخالفات لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات أو إنتاج خبز ناقص الوزن.