هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة، وذلك بعد موجة حارة شديدة ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وتشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة اليوم بقيم تترواح من 4 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من السيول على عدة مناطق، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد، محذرة من أنها تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء والوادي الجديد.

درجات الحرارة الجمعة

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمي 39 الصغرى 24