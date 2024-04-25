«الأرصاد» تحذّر سكان 16 مدينة ومحافظة من أمطار شديدة ورعدية اليوم

كشف تقرير صادر عن الأرصاد الجوية، عن استمرار التقلبات الجوية لفصل الربيع، مع عودة السحب الممطرة على مناطق متفرقة من البلاد في حالة الطقس اليوم، حيث تشهد عدّة مدن ومحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة وفق الطبيعة الجغرافية لكل مدينة ومحافظة.

أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّه رغم استمرار الطقس شديد الحرارة، هناك عدد من المدن الساحلية شمال البلاد وجنوب سيناء تشهد سقوط أمطار اليوم، حيث تختلف كميات الأمطار المتوقعة بين مكان وآخر وفق الطبيعة الجغرافية للمكان.

وتابعت: «تشهد السواحل الغربية، ومطروح، الإسكندرية، وسيدي براني، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين، والسلوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، تساقط أمطار بين متوسطة وخفيفة مع وجود نشاط للرياح يصل إلى 36 كيلومترا في الساعة».

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على سيناء

وأوضحت أنّ كميات الأمطار المتوقعة تزيد وتتحول إلى رعدية أحيانا على «شرم الشيخ، نويبع، طابا، رأس سدر، دهب، سانت كاترين، سلاسل جبال البحر الأحمر».

تقلبات جوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية مستمرة على عدد من المحافظات حتى منتصف الأسبوع المقبل».