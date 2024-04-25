«الأرصاد»: غطاء سحابي يقلل الإحساس بارتفاع الحرارة اليوم

كشفت صور الأقمار الصناعية، عن غطاء سحابي على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يحجب أشعة الشمس نهارا ويقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الظهيرة حتى ساعات المساء الأولى، حيث تسجل الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى 25 درجة وتصل إلى 36 خلال الظهيرة، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سحب ممطرة على السواحل الشمالية

وبيّنت صور الأقمار الصناعية، تكاثر سحب متوسطة وعالية يصاحبها سقوط أمطار علي مناطق من مطروح حتى الإسكندرية شمالا، وتمتد إلى جنوب الصحراء الغربية وصولا إلى الواحات البحرية والفرافرة، ومناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وحتى شمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تصبح رعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 36 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 35 الصغرى 16

بنها: العظمى 35 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 35 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 35 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 39 الصغرى 14

السويس: العظمى 34 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 39 الصغرى 15

بني سويف: العظمى 40 الصغرى 12

المنيا: العظمى 40 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 41 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 41 الصغرى 14

قنا: العظمى 41 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 15

أسوان: العظمى 41 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 41 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 14