أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. كيلو الطماطم بـ3 جنيهات

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة للجملة اليوم، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع توافر المعروض من الأصناف كافة وهدوء حركة البيع والشراء، إذ كشفت محافظة الجيزة استمرار الحملات لمتابعة أسعار السلع وفرض رقابة محكمة على كل الأسواق لحماية المستهلك.

وجاءت أسعار الخضروات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.50 و5.50 جنيه.

- البطاطس بين 5 و12 جنيهًا.

- البصل بين 7 و21 جنيهًا.

- الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

- الفاصوليا بين 6 و11 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 5 و13 جنيهًا.

- الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

- الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

- القلقاس بين 19 و21 جنيهًا.

- البسلة بين 18 و20 جنيهًا.

- الثوم بين 23 و37 جنيهًا.

- الليمون البلدي بين 16 و22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

- تفاح جولدن بين 45 و85 جنيهًا.

- البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

- اليوسفي بين 4 و12 جنيهًا.

- الكيوي بين 35 و85 جنيهًا.

- خوخ بلدي عريشي بين 15 و27 جنيهًا.

- الفرولة بين 7 و10 جنيهات.

- بلح سيوي بين 30 و60 جنيهًا.

- الرمان بين 10 و22 جنيهًا.

- الجوافة بين 10 و16 جنيهًا.

- الموز البلدي بين 7 و11 جنيهًا.

- الموز المستورد بين 30 و60 جنيهًا.

- الكانتلوب بين 10 و18 جنيهًا.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر، وفيما يلي الأسعار وفقاً لآخر تحديثات الأسعار ببوابة سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

سعر كيلو البطاطس ما بين 5 و12 جنيهًا.

كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

كيلو البصل بين 7 و21 جنيهًا.

كيلو الفاصوليا الخضراء بين 6 و11 جنيهًا.

كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 5 و13 جنيهًا.

كيلو الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

كيلو البسلة بين 18 و29 جنيهًا.

كيلو الثوم بين 23 و37 جنيهًا.

كيلو ورق العنب البلدي بين 10 و25 جنيهًا.