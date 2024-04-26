الكنيسة تحتفل بـ«جمعة ختام الصوم الأربعيني» اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، بـ«جمعة ختام الصوم» والتي تنفرد بعدد من الطقوس خلال الاحتفال بها في الكنائس.

سر تسمية جمعة ختام الصوم

وتطلق الكنيسة على هذه الجمعة من الصوم الكبير جمعة ختام الصوم حيث يختتم الأقباط الصوم الأربعيني حيث تقسم الكنيسة الصوم الكبير إلى صوم أربعيني كمثل صوم السيد المسيح، بحسب الاعتقاد المسيحي، وصوم أسبوع الآلام.

كانت الكنيسة تصوم كل واحد منفصلاً إذ كان الصوم الأربعيني يلي عيد الغطاس ثم يفطر الأقباط وقبل عيد القيامة المجيد يصومون أسبوع الآلام، وفي في عهد البابا ديمتريوس الكرام قام بضم الاثنين معاً بالإضافة لأسبوع الاستعداد وسبت لعازر ليكون عدد أيام الصوم الكبير 55 يوم.

طقوس جمعة ختام الصوم

وتنفرد جمعة ختام الصوم في الكنيسة بطقس مميز لها عن باقي أيام الصوم الكبير في الكنيسة إذ تجمع في طقسها بين أيام وآحاد الصوم الكبير، ويترأس صلوات هذا اليوم 7 كهنة أو أقل حسي العدد الموجود في الكنيسة حيث تقيم الكنيسة في هذا اليوم سر مسحة المرضى المعروف باسم القنديل العام، والذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبعة.

وتبدأ صلوات جمعة ختام الصوم في الكنيسة برفع بخور باكر كما في سبوت وآحاد الصوم تقال أرباع الناقوس مع ملاحظة قراءة النبوات كما تقال الطلبة مع الميطانيات، ثم طقس القنديل العام حيث يصلي الكاهن سبع صلوات ويدهن الكاهن الحاضرين بزيت مسحة المرضى، ثم القداس الإلهي حيث تصلي المزامير من الثالثة حتى النوم.