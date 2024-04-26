كيفية استرداد الورثة لكفالة المتهم بعد وفاته.. قانوني يجيب

الكفالة تدخل ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحكمة لإلزام المتهم بالحضور حال إخلاء سبيله من سرايا النيابة، ويحدث في بعض الأحيان أن المتهم يتوفى قبل استرداد ثمن الكفالة، فيسعى الورثة لاسترداد قيمتها، لذا نشرح لكم في السطور القادمة وفقا لتصريحات خبير قانوني مدى جواز سحب الكفالة بعد وفاة صاحبها وأيضا الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

إجراءات استرداد كفالة المتوفي

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن هناك إجراءات لاسترداد الكفالة أولها أن يتم عمل إعلام وراثة للمتوفي وبعد استخراج إعلام الوراثة يتقدم أحد الورثة بطلب بإسم الورثة الي النيابة العامة وتقوم النيابة بفحص الطلب، وإذا ارتأت النيابة أن كافة الأوراق مستوفاة فتقوم بإصدار قرار برد الكفالة للورثة بعد خصم 10% منها رسوم محاكم .

الكفالة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات

وأشار المحامي إلى أن الكفالة تقسم على الورثة الشرعيين كل على حسب نصيبه وتدخل الكفالة في جملة التركة الخاصة بالمتوفي، مشيراً إلى أن الكفالة دورها الأساسي هي التأكيد على حضور المتهم للجلسة وإلا ستتم مصادرتها وتأييد الحكم عليه، موضحاً أن الكفالة تُقدر بحسب الجرم المرتكب فقد تصل الكفالة إلى مئات الآلاف من الجنيهات.