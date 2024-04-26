بـ4 خطوات فقط.. إزاي تعرف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

يعيش البشر حاليًا في واحدة من أزهى العصور في التاريخ وأكثرها تطوراً، وفي مثل هذه الحياة التي تغمرها التكنولوجيا والأدوات المتطورة، يسهل خداع العديد من الأشخاص ببعض الصور والفيديوهات المفبركة، التي لا يستطيع البعض التأكد من صحتها أو كذبها، ولذلك نستعرض في التقرير التالي 7 خطوات بسيطة مختلفة تمكننا من الكشف عن الصور والفيديوهات المولودة بالذكاء الاصطناعي وفقاً لموقع «the guardian».

الأطراف والأصابع

يمتلك الإنسان الطبيعي قدمين ويدين تتكون كلاً منها من خمسة أصابع، ورغم سذاجة تلك المعلومة، إلا أن الذكاء الاصطناعي أحياناً يتغافل عن هذه الحقيقة، فكثيراً ما يخطئ ويضع ستة أصابع لليد الواحدة، وهو خطأ تقني يقع فيه الذكاء الاصطناعي لاحظه عدة مستخدمين له، لذلك فالنظر لأطراف الجسم في الصورة تعد طريقة جيدة لكشف حقيقة فبركتها من صحتها.

الكلمات والأخطاء الإملائية

يمكن الكشف عن مدى حقيقة الصور وصحتها عن طريق النظر إلى الكلمات الموجودة بها، إذ إن بعض هذه الصور تحمل أحياناً أخطاء إملائية كثيرة أو بعض الكلمات غير الواضحة أو شخصيات غامضة تظهر في الصورة فجأة دون سبب.

شعر الإنسان

غالباً ما تظهر الصور التي تتضمن أشخاصاً بها أشكالاً غريبة لشعر الإنسان، فيظهر وكأنه مرسوم أو به بعض الأشياء الغير واضحة، وتعد هذه واحدة من أسهل الطرق في الكشف عن الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

التناسق والتناظر

تظهر بعض الصور المولودة باستخدام الذكاء الاصطناعي وهي غير متناظرة الشكل، فكثيراً ما نجد الجانب الأيمن غير موازي للجانب الأيسر والعكس، وويظهر هذا بشكل واضح في الصور التي يكون بها الموائد مثلاً، إذ إن بعض زوايا الصور تكون غير متناسقة وهذا يرجع لعدم فهم الذكاء الاصطناعي للأشياء الموجودة في الصور والفيديوهات بشكل صحيح.