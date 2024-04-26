تراجع أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة.. انخفاض 35 جنيها

شهدت أسعار البيض تراجعًا كبيرًا اليوم، إذ انخفض سعر كرتونة البيض خلال التعاملات الصباحية بنحو 25 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم، نحو 145 جنيهًا للمستهلك مقارنة بـ170 جنيهًا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن سعر البيضة الواحدة انخفض إلى 5 جنيهات مقارنة بـ6 جنيهات.

وتنشر «الوطن» فيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم، وفق المعلن من بورصات الدواجن، وهي كالتالي:

أسعار البيض الأحمر

سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة، 155 جنيهًا للمستهلك مقارنة بـ175 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم، 160 جنيهًا مقارنة بـ185 جنيهًا، وحققت الكرتونة 35 جنيهًا تراجعًا في سعرها.

سبب تراجع أسعار البيض

ويقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إنّ تراجع الأسعار لعدد من السلع الغذائية هو أمر جيد بسبب وعي المواطن بعد انطلاق حملات المقاطعة للفراخ البيضاء واللحوم، ما أسهم في قلة الطلب على هذه السلع وبالتالي أسرع التجار في تخفيض سعرها.