الأعمال المستحبة في صيام الأيام البيض.. احرص عليها

صيام الأيام الأبيض من السنن الواردة عن النبي وتبدأ من اليوم الاثنين 13 شوال 1445 الموافق 22 أبريل 2024، ويستحب القيام بعدد من العبادات والطاعات، وذلك تقربًا من الله وطمعًا في كسب رضاه ومغفرته ورضوانه.

الأعمال المستحبة لأول يوم في الأيام البيض

وحول الأعمال المستحبة في أثناء صيام الأيام البيض، قال الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنها ذاتها الأعمال المستحبة في أثناء الصيام عمومًا، وهي كالتالي:

- قيام الليل

- الدعاء

- الجود وقراءة القرآن

- إطعام الطعام

فضل صيام الأيام البيض

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ»، كما أنّ الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم؟

الأيام الثلاثة البيض من الشهور العربية، تسمى «بيضًا» لابيضاض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: «الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء».