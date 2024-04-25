انخفاض أسعار البيض اليوم في مصر.. تراجع أكثر من 4 جنيهات

سجّل سعر طبق البيض اليوم الخميس 25 -4- 2024، انخفاضا ملحوظا لمختلف الأنواع في الأسواق والمحال، وفي بورصة الدواجن، إذ تتراوح أسعارها ما بين 155 إلى 165 جنيهاً للطبق بالنسبة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم

انخفضت أسعار البيض اليوم، إذ سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 165 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 3 جنيهات، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيها للمستهلك، بتراجع يقدر بنحو 4.5 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر 159جنيها بتراجع يقدر بنحو 3.5 جنيه، وفقاً لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر طبق البيض اليوم في المزارع

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25-4-2024، في المزارع وبورصة البيض.

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر طبق البيض الأحمر تراجع ليتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهاً في المزرعة، فيما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 130 إلى 131 جنيهاً، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 120 إلى 121 جنيهاً.