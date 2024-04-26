صلاة القنديل.. مسحة المرضى الأقباط في «جمعة ختام الصوم»

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الموافق 26 أبريل 2024، الصوم الأربعيني حيث تحتفل الكنيسة بـ«جمعة ختام الصوم» لتبدأ الكنيسة من غد السبت 27 أبريل أسبوع الآلام 2024، حتى الاحتفال بيوم سبت النور يوم 4 مايو المقبل.

صلاة مسحة المرضى

وتقيم الكنيسة خلال الاحتفال بـ«جمعة ختام الصوم» طقس القنديل العام وهو سر مسحة المرضى والذي يُقام على غير العادة في الكنيسة إذ يقام في منزل المريض حيث لا يقوى المريض على الحضور للكنيسة ويطلب ممارسة هذا السر له في البيت، لذلك قررت الكنيسة أن يعمل هذا السر مرة واحدة في السنة واختارت له يوم جمعة ختام الصوم، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن طقس سر مسحة المرضى، بحسب طقس الكنيسة المقرر في اليوم:

1- تقام 7 صلوات من 7 كهنة ويرشم المريض 7 رسومات متتالية.

2- يجب أن يكون الكاهن صائما ومستعدًا لاتمام السر وأيضًا المريض وكل الحاضرين، ويصليه 7 كهنة أو أقل إن لم يوجد في الكنيسة.

3- يقام قبل بدأ الكنيسة أسبوع الآلام لأنه ممنوع عمل سر مسحة المرضى في هذا الأسبوع حيث تهتم الكنيسة بالصلوات فتعمل الكنيسة هذا القنديل في جمعة ختام الصوم، حتى يدهن بالزيت جميع الحاضرين فلا يحتاجون لعمل قنديل في أسبوع الآلام.

صلاة القنديل العام

4- يعمل في الخورس الثاني بين رفع بخور وقداس جمعة ختام الصوم.

5- اختارت الكنيسة هذا الوقت لأن المسيحيين يكونون في نهاية الصوم الكبير بصومه الانقطاعي الطويل وقداساته المتأخرة وصلواته الكثيرة، فيكون الناس في قمة الروحانية.

6- تكون الصلوات في هذا القنديل العام بلغة الجمع فبدلاً أن يقول الكاهن «اشفى يا رب عبدك (فلان) يقول اشفى يارب عبيدك الحاضرين».

7- في نهاية القنديل العام يتم رسم كل الحاضرين بزيت مسحة المرضى ويبدأ برشم الكهنة بعضهم بعضاً ثم الشمامسة والشعب ثم بعد ذلك يبدأون فى صلوات قداس جمعة ختام الصوم.