بند مهم في عقد شراء «أصول القصر» حتى لا تخسر أموالك.. اعرفه

وضع القانون عدة ضمانات قبل التصرف في أموال القصر من الولي المعني بإدارة هذه الأموال حتى يحمي أموالهم من الضياع قبل بلوغهم السن القانوني، ونستعرض لكم في السطور التالية شرطا مهما يجب تضمينه في عقد الشراء المبرم بين الولي على أموال القاصر والمشتري.

التأكد من جود موافقة النيابة الحزبية

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنّه يجب على المشتري الذي يبرم عقد بيع مع الولي على أموال القاصر أن يُراجع مستندات المبيع من تسلسل ملكية وغيرها من الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى وجود موافقة النيابة الحزبية.

وأشار إلى أنّه في حال عدم وجود موافقة النيابة الحزبية له في العقد يُدرج بندا صريحا في عقد البيع، وهو أخذ رأي النيابة الحزبية وإلا صار البيع باطلًا.

الولاية مقررة على من هم دون الـ21 عاما

وأضاف محفوظ، لـ«الوطن» أنّ الولاية مقررة على من هم دون 21 عامًا؛ للإشراف على شؤونهم المالية والهدف من الولاية حفظ أموالهم واستثمارها بما يُحقق مصلحتهم، وقد تكون الولاية للأب أو الجد أو من تعينه المحكمة لإدارة أموال القاصر.