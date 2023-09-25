ما السن القانوني للانتخاب؟.. اعرف أهم الضوابط

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني للانتخاب، لافته إلى أن التصويت يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فيما أعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

السن القانوني للانتخاب

ووفقا لما تم إعلانه فإن السن القانوني للانتخاب هو 18 عاما، فيما أعلن المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر، 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي سياق متصل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.