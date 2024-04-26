ناقد فني: الجمهور ينحاز إلى مواهب برامج المسابقات

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد عبدالرحمن، إنَّ فترة الاختبارات للشباب المتقدم لمسابقة المتحدة لاكتشاف المواهب تعد فترة تدريب ولابد من استغلالها، لأنه سيكون هناك خبراء بالمجال يدربون الشباب على الظهور في المشاهد المختلفة ما سيصقل المواهب الحقيقية، ويظهر المواهب التي لم تكن بحاجه سوى للاكتشاف، وفي النهاية الجمهور هو الحكم ودائما ما ينحاز للممثل الذي رآه منذ بداياته.

وأكد «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنه في الغالب الجمهور لديه حساسية من النجوم الذين ظهروا فجأة، قائلاً: «كأنهم نزلوا بالبراشوت مثل من يشتهرون بسبب التيك توك، والجمهور سيدعم كل موهبة وممثل جيد وخلال برنامج المسابقات سيتاح له أكثر من فرصة لتجارب الأداء».

تجارب الأداء للمتقدمين

وتابع: «تجارب الأداء للمتقدمين للمسابقة ستتنوع بين مشاهد من مسلسلات وأعمال قديمة وأخرى حديثه ومشاهد بالفصحى وبالعامية وما يتعلق بـ الأداء التمثيلي النفسي وكذلك الحركي ليتعرف المتلقي أو المشاهد على اختبارات اكتشاف المواهب بجدية وعن قرب».

وأوضح أنَّ معاهد التمثيل مهما زاد عدد استيعابها للطلاب، فلن تستوعب كل هذا العدد من الموهوبين، وقد تكون المسابقة دافع لدى بعض المواهب للتوجه نحو الدراسة بالمعاهد المتخصصة.