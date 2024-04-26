وزارة الحج والعمرة تنشر قنوات رسمية معتمدة للتقديم على أداء الفريضة 2024

مع اقتراب موسم الحج 2024، يكثر البحث عن وسائل مناسبة للسفر إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج، وفي كل عام تنتشر المواقع والحملات الوهمية التي تستغل رغبة طالبي الحج، لتبيع لهم الوهم وتنصب عليهم، وهو ما حذرت منه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، من أجل توعية الراغبين في أداء الفريضة، موضحة القنوات المعتمدة لذلك.

وزارةُ الحج والعمرة تؤكد ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة لضمان أداء الفرضية

وأكّدت وزارةُ الحج والعمرة بالمملكة، في منشور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه على الراغبين في أداء فريضة الحج الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة لضمان فرصة أداء الفرضية، مؤكدة أن القنوات المعتمدة لأداء الحج من شأنها أن تحفظ حقوق ضيوف الرحمن طوال الرحلة، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن من الضروري التعامل مع القنوات الرسمية المعتمدة عند التقديم للحج، وهى كالتالي:

القنوات الرسمية المعتمدة لأداء فريضة الحج

- الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة:

يعد الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة أول قناة رسمية لأداء فريضة الحج ويمكن التسجل عليه عبر الرابط التالي: LOCALHAJ.HAJ.GOV.SA

- تطبيق «نسك»

يوفر تطبيق نسك خدمات استخراج التصاريح المتعددة لخدنة ضيوف الرحمن بداية من استخراج تصاريح حج الداخل بجانب استخراج تصاريح حج الخارج فضلا عن تصاريح الصلاة في الروضو الشريفة وتصاريح أداء العمرة وغيرها من الخدمات التى تسهل أداء الفرائض على ضيوف الرحمن.

وتشمل منصة «نسك - حج» حجاج أوروبا والأمريكتين وأستراليا وبعض دول آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى بعثات وشركات الحج الرسمية.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للتطبيق عبر الرابط من هنــا.

- تطبيق «حجاج الداخل»

تطبيق «حجاج الداخل» هو أحد القنوات الرسمية لأداء الحج يساعد التطبيق كل من حجاج الداخل على تسهيل أداء مناسك الحج من خلال تقديم خدمات مميزة لهم، إذ يتيح التواصل المستمر مع الحملة مقدما خدمات مميزة منها: (أنا تائه - نقاط التجمع - برنامج الحملة - المسابقات الثقافية) وغيرها.