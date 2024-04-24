الأزهر للفتوى يوضح شروط الحج ومقاصد الفريضة

الحج أحد أهم الشعائر في الإسلام، وهي الركن الخامس لمن استطاع إليها سبيلا، وقال الله تعالى عنها في محكم آياته: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البيت، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه، وهو واجب على المستطيع مرةً في العمر.

شروط الحج

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر موقعه الإلكتروني شروط الحج وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى -، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

حكم ومقاصد الحج

للحج مجموعة من الحِكم والمقاصد؛ أوضحتها دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وأهمها:

- الامتثال لأمر الله.

- إخلاص العبادة له.

- تعظيم شعائره، وإقامة ذكره.

- الاستعداد للآخرة وتذكرها.

- التحلي بمكارم الأخلاق.

- تقرير مبدأ المساواة بين عامة المسلمين.

- تدريب المسلم على علوِّ الهمة وقوة العزيمة.