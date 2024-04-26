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موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد العمل بالتوقيت الصيفي

كتب:

شريف سليمان
02:34 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الأهلي ومازيمبي

الأهلي ومازيمبي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، نظيره مازيمبي الكونغولي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، والتي يتطلع خلالها المارد الأحمر لقطع تذكرة التأهل للنهائي بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب بالكونغو.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا، إذ سيذاع اللقاء من خلال قناة تايم سبورتس الأرضية، كما يمكن للجماهير أيضا متابعة اللقاء من خلال قناة beIN Sports HD 6 بتعليق علي محمد علي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

وتبدأ مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي الجديد في مصر.

ويكفي النادي الأهلي الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم ضد مازيمبي للتأهل للمباراة النهائية، ومواجهة الفائز من الترجي التونسي وصن داونز، اللذان يلعبان نصف النهائي الآخر اليوم أيضا، وقد فاز بطل تونس بهدف في مواجهة الذهاب بتونس.

  

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