تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم.. تراجع «الاستثماري» 100 جنيه

تراجع سعر الحديد الاستثماري نحو 100 جنيه للطن، اليوم الخميس 25-4-2024، إذ سجل نحو 39 ألف جنيه للطن مقارنة بما كان عليه سعر طن الحديد الاستثماري قبل يومين 39 ألفًا و100 جنيه للطن، وذلك وفق المعلن من قبل الشركات ومصانع الحديد.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» سعر طن حديد التسليح اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 42 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً اً 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 200 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا 600 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً اً 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 120 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر طن الحديد اليوم

- وهبط سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 42 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا 350 جنيه للطن للمستهلك شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 39 ألفا 250 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.