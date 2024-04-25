قطارات السكة الحديد تعود لسيناء مرة أخرى.. محطات مُجهزة بأفضل المعايير

تنمية سيناء.. شعار رفعته الدولة المصرية منذ سنوات عملت عليه تحقيقه بكل جد، في مختلف ربوع المنطقة، الأمر الذي استلزم شبكة سكك حديدية متطورة تحقق الانتقال بسهولة ويسر سواء للمواطنين أو البضائع، لذا عملت الدولة على تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي المتكامل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول 500 كيلومتر.

خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد»

يمتد خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، وعملت وزارة النقل، على تأهيل مسار القطارات في المرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كيلومتر، بعد أن انتهت من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها، فضلاً عن تركيب السكة التي سبق سرقتها في مسافات متفرقة.

أنشأت الدولة جسراً ترابياً لخط «بئر العبد - العريش» بطول 81، وجسراً ترابياً لخط «العريش - النخل - التمد - طابا» بطول 275 كم، فضلاً عن خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، وإنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كيلومترا وصولًا إلى ميناء شرق بورسعيد.

جددت وزارة النقل، محطات السكة الحديد كمحطة بئر العبد وجلبانة ورمانة وبالوظة والعريش لخدمة الركاب، وتعمل على مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع، مع إنشاء محطات جديدة مثل سلام مصر ومحطة 30 يونيو.

تجارب التحميل على السكة بالكوبري

انتهت وزارة النقل، من أعمال تجارب التحميل على السكة بالكوبري المعدني الجديد بمنطقة الفردان، ومررت جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية، فضلاً عن عمل تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذي تم الانتهاء من إعادة تأهيله.

كوبري الفدران عبارة عن كوبري معدني يمتد بطول 640 مترا ويتكون من جزأين يمر أعلى قناة السويس ويربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وتم الانتهاء من إنشاؤه في 2001، لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

تضمنت الأعمال بالكوبري، إنشاء كوبرى معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة بطول 320 مترا، وإعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم، فضلاً عن إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين.

كما عملت الوزارة على ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح، وأنشأت برج إشارات شرق قناة السويس وسحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات «مياه - كهرباء - إشارات»، فضلاً عن إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.

القطارات على الخطوط الجديدة

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، القطارات على الخطوط الجديدة وكوبري الفردان تجريباً تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي، لتعود بذلك حركة القطارات إلى سيناء بعد أن سبق وانقطعت لسنوات طويلة.

تعددت أهمية الخط بالكامل وتتمثل في:

- نقل الركاب والبضائع.

- خدمة التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء.

- ربط المصانع بوصلات سكك حديدية.

- التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج.

- يرتبط الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

- تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

- خدمة أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

مشروعات السكة الحديد بسيناء

- تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي.

- الممر يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البري.

- يربط بين مسار الممر خط سكك حديد «العريش - طابا»

- الخط امتداد لخط «الفردان - بئر العبد - العريش»

- يمر الخط بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف إنَّ الدولة المصرية اهتمت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسيناء، ووضعتها على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، إذ عملت على تطوير الموانئ والمطارات وإنشاء وتطوير شبكات من السكة الحديد بالإضافة إلى مشروع ممر العريش طابا اللوجستي المتكامل.

وأضاف أبوخضرة لـ«الوطن» أنَّ بدائل النقل المختلفة في سيناء تعمل على ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي وتسهيل حركة التنقل واختصار كبير لأزمنة الانتقال وخدمة عملية التنمية لمدة تصل إلى 50 سنة قادمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تعمل شبكة الأنفاق والكباري العائمة في سيناء لربط الحركة بصورة كبيرة على مدار الـ24 ساعة، في زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، من وإلى سيناء، سواء من الشرق أو الغرب بعد أن كانت قد تستغرق أيام.