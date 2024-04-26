أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-4-2024.. «اعرف الطن بكام»

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 26-4-4-2024، نحو 39 ألفا و50 جنيها للطن، وتقاربت الأسعار مع المعلنة قبل يومين من الشركات ومصانع الحديد، وبلغت نحو 39 ألفا و100 جنيه، أي أن سعر طن الحديد حقق نسبة تراجع بلغت 50 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

تنشر«الوطن» أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 42 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة، محققًا قيمة تراجع 100 جنيه للطن.

- وسجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا 500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 150 جنيها للطن.

- كما سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و150 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 42 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا 250 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 39 ألفا 150 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.