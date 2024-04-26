مساعد وزير التعليم: وافقنا على إنشاء 100 مدرسة خاصة سنويا

قال اللواء يسري عبدالله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن الدولة المصرية تضع التعليم والصحة على رأس الأولويات، لذا تبذل الوزارة جهوداً مُضنية لحل مشكلة الكثافات الطلابية وتقسيم المدارس لفترات.

وقال «عبدالله» لـ«الوطن»، إن الهيئة تعمل في أكثر من 160 ألف فصل وتم تسليم حوالي 8216 مشروعاً، موضحاً أنها أنشأت 27 مدرسة دولية حكومية و4 مدارس متكاملة و21 مدرسة متفوقين بخلاف التعليم الأساسي.

إنشاء 8 مدارس متفوقين في 8 محافظات

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تعمل في جميع المحافظات حسب النصيب المعياري لعدد السكان، موضحاً أن جميع المحافظات أصبح بها تعليم ياباني وجاري التوسع في مدارس المتفوقين في 8 محطات جديدة وهي جنوب سيناء وبورسعيد والسويس ودمياط ومطروح وأسوان.

وأكد أن جهود الهيئة ساهمت في مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية بنسبة 50%، موضحاً أن الكثافة الطلابية تنتج عن الزيادة السكانية، وكانت تعمل الهيئة في السنوات الماضية في حوالي 5 آلاف فصل، أما الآن فهي تطرح 20 ألف فصل.

إنشاء 59 مدرسة دولية وحكومية

ونوه بأن الهيئة أتاحت مسطحات المباني الخاصة، وتمت الموافقة على إنشاء 59 مدرسة دولية وحكومية، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة والتي يوجد بها حوالي 27 مدرسة، مؤكداً أن الهيئة تمنح الموافقة لإنشاء أكثر من 100 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية سنويًا.

وأشار إلى أن الهيئة لم تكتف بهذه الجهود بل تعمل دائماً على طرح أفكار خارج الصندوق، للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية في مرحلة التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي.