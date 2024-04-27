3 خلطات سحرية لتنظيف طاسة القلي من الدهون المتراكمة.. «هترجع جديدة»

يصعب تنظيف طاسة القلي المحروقة بسبب تراكم الدهون عليها، التي لا يمكن إزالتها باستخدام صابون «المواعين» العادي، لذا هناك 3 خلطات بمكونات بسيطة يمكن إعدادها في المنزل، لإعادة الطاسة جديدة كما كانت، بحسب تقرير عرضته قناة cbc sofra.

الخلطة الأولى

المقادير:

2 ملعقة كبيرة من بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة ملح.

مياه.

الطريقة:

تخلط 2 ملعقة كبيرة من بيكنج صودا، وملعقة كبيرة ملح، والقليل من المياه، وخلط المكونات جيدًا، ووضعها في الطاسة المحروقة، ورفعها على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان، لإزالة الدهون والقطع المحروقة، باستخدام ملعقة أو سكينة، وتفرك مرة أخرى بالصابون السائل، وملاحظة إزالة أي دهون أو بقع من الطاسة.

الخلطة الثانية

المقادير:

كوب خل أبيض.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من الكركديه المجفف.

ملعقة كبيرة ملح ليمون.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

في وعاء يوضع كوب خل أبيض وكوب ماء، وملعقة كبيرة من الكركديه المجفف، وملعقة كبيرة ملح ليمون، وعصير ليمونة واحدة، خلط المكونات جيدًا، ثم وضعها في الطاسة المحروقة، وتركها على النار لعدة دقائق، حتى تتآكل الدهون من الطاسة، ثم تشطف جيدًا بالماء الجاري، ويتم تنظيفها مرة أخرى بالصابون السائل، وسيتم ملاحظة إزالة الدهون بسهولة.

الخلطة الثالثة

المقادير:

كاتشب أو صلصة طماطم.

الطريقة:

يمكن وضع كمية من الكاتشب أو صلصة الطماطم في الطاسة المحروقة، وتركها مدة جيدة، إذ يساعد ذلك في إزالة الدهون المتراكمة، ثم تنظيفها باستخدام الصابون السائل، وشطفها تحت الماء الجاري، حتى تعود إلى لمعانها مرة أخرى، وتحتاج هذه الطريقة إلى وقت حتى تنظف الطاسة، مقارنة بالطريقتين السابقتين.