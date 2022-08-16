الإعدام لسائق والمؤبد لـ«تباع» متهمين بقتل ربة منزل بـ«طاسة» في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام شنقاً لسائق، والمؤبد لـ«تباع»، لاتهامهما بقتل ربة منزل بدائرة مركز طوخ، في محافظة القليوبية، مستخدمين «طاسة»، بعد أن أوهماها بأنهما من أصدقاء نجلها، ومعهما أمانة منه لها.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة، وليد محسن إسماعيل، وأمانة سر محمد فرحات.

أمر إحالة المتهمين بقتل ربة منزل في طوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1647 لسنة 2019 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 105 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين «عبدالله أ. أ.»، 34 سنة، سائق، و«سعيد ع. م.»، 40 سنة، تباع على سيارة نقل، أقدما على قتل المجني عليها «فريال أ. م.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وتوجها إلى مسكن المجني عليها، والذي أيقنا سلفاً تواجدها فيه، وتربصا بها، بأن ذهب المتهم الأول إلى منزلها بعد تيقنه بتواجدها بمفردها داخل المنزل وبحوزته مظروف بريدي مدون عليه اسم نجلها.

المتهمان أوهما المجني عليها بصداقتهما لنجلها

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول دلف إلى منزل المجني عليها بعد أن أوهمها بوجود علاقة صداقة بينه وبين نجلها، وما إن ظفر بها حتى قام بدفعها أرضا وكال لها عدة ضربات على رأسها مستخدما أدوات «طاسة» مطبخ وسيخ حديد صغيرا، قاصدا من ذلك قتلها وإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه فى ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمدعو "ناصر ع ن"، وذلك علي النحو الوارد بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول وذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة، حيث قام باصطحابه إلى منزل المجني عليها وقام برصد المنزل وكذا تحركات المجني عليها قبل ارتكاب الواقعة، وقام بتحديد كيفية الدخول إلى المنزل وانتظره حتى انتهى من جريمته وانصرفا معا فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أوضحت التحريات وجود سابقة خلافات بين نجل المجني عليها والمتهم الثاني والذي اتفق مع الأول بالتوجه لمسكن المجني عليها، والتخلص منها، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.