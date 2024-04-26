فضل الدعاء يوم الجمعة وتحري ساعة الإجابة.. «الأزهر» يوضح

الدعاء يوم الجمعة من الأمور المحببة التي لها فضل كبير على المسلم، خاصة أن هذا اليوم من الأيام المباركة والمميزة، وله قدسية خاصة في الأمة المحمدية، كما أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، لذلك يستحب استغلال كل وقت في هذا اليوم المبارك، ويرصد «الوطن» في السطور التالية فضل الدعاء يوم الجمعة.

فضل الدعاء يوم الجمعة

وقال الأزهر الشريف عن فضل الدعاء يوم الجمعة، إنه يُسن للمسلم أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، متفق عليه.

وأضاف «الأزهر» أن هناك ساعة محددة في يوم الجمعة يقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة، جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعًا، وعلّله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة بن أبي موسى وليس مرفوعًا إلى النبي ﷺ، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي ﷺ.

يوم الجمعة

وأضاف الأزهر الشريف أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين؛ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل أيام الأسبوع لذلك يستحب فيه الدعاء واستدراك الساعة المباركة فيه، كما خصَّه الله تعالى بعدة خصائص لمزيد فضله ولبيان مكانته؛ فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم.