تشغيل محطة مياه الغزلان في بئر العبد تزامنا مع احتفالات تحرير سيناء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء بدء تشغيل محطة رافع مياه الغزلان «الشهيد عبدالعزيز محارب» بمدينة بئر العبد، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء؛ ليكون حدثًا بارزًا في تطوير البنية التحتية بالمنطقة، وتعزيز جودة الحياة للسكان.

تكلفة إحلال وتجديد المحطة

وأكدت الشركة، في بيان، أنّ المحطة تعمل بطاقة تبلغ 200 م³/ساعة، وتخدم نحو 20 ألف نسمة في حي الغزلان بمدينة بئر العبد، لافتا إلى أنّه تم تصميم المحطة علي مساحة إجمالية تصل إلى 1,800 م²، حيث بلغت تكلفه الاحلال والتجديد ما يزيد على 10 ملايين جنيه.

تحسين الخدمات العامة

وقالت إنّ المحطة تشمل خزانًا أرضيًا بسعة 2000 م³، وعنبر طلمبات مكونًا من دورين، إضافة إلى غرفتي معيشة كما تحتوي على خزان علوي بسعة 50 م³، وخزان أرضي بسعة 100 م³، وغرفة محول كهرباء بقوة 300 كيلوفولت أمبير وموزع حلقي، و3 وحدات رفع بقوة 25 حصانا.

يمثل تشغيل المحطة تعزيزًا مهمًا لقدرة المنطقة على توفير المياه النقية للسكان وتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أنّ هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة حياة المواطنين، وتقوية البنية التحتية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة.

استعدادات الشركة لموسم الصيف

وذكرت الشركة أنّه في إطار الاستعداد لموسم الصيف تتم متابعة إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، إضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتكثيف حملات إزالة الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة لضمان وصول خدمة مياه الشرب لجميع المواطنين المستحقين للخدمة، وتقليل الفاقد.