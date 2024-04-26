بدرية طلبة تنشر رسالة اعتذار شيريهان عن حضور ابنتها: هعيط من ردك الجميل

نشرت الفنانة بدرية طلبة رسالة اعتذار من النجمة شيريهان، لعدم قدرتها على حضور حفل زفاف ابنتها سلمى، والذي أقيم أول أمس في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة، وحضره عدد من النجوم.

وعلقت بدرية طُلبة على رسالة شيريهان قائلة: «مش لاقية رد غير إني أعيط من الفرحة لمجرد ردك الجميل ده، مش جديد عليكي يا ملكة القلوب، ربنا يجبر بخاطرك على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية شريهان يا جماعة البرنسيس القمر».

شيريهان تطلب زيارة ابنة بدرية طلبة

وطلبت شيريهان خلال الرسالة التي أرسلتها لبدرية، الزيارة لتقديم التهاني بزفاف ابنتها: «أقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني ولكني مُقلة وخجولة وبيبقى صعب عليا جدا حضور أي احتفال ولكن ولو تسمحي لي إني اجي لابنتي سلمى حبيبتي ملاكي الجميل والتي لا أنسى لقاءها ولقاءك ابدًا، اسمحي لي إني أجي وأبارك لها في أي وقت وقتكم يسمح».

وأضافت شيريهان: «هكون أكتر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة سامحيني واكتبي لي العنوان أرجوكي وحددي الوقت المناسب لأتشرف بالمباركة لكم، ألف مبروك حبيبتي بدرية واعرفي أن قلبي يحبك أكثر من جدا فأنا قابلك قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك سامحيني».