من هو زوج الفنانة بدرية طلبة؟.. «اكتشف موهبتها وقدمها للتلفزيون»

بعد انتهاء فرح «سلمى» ابنة الفنانة بدرية طلبة بحضور الأهل والأصدقاء، إذ ظهرت «طلبة» بمظهر جذاب ومكياج رائع خطفت به أنظار الحضور ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر معها زوجها في حفل الزفاف متحدثا عن قصة زواجهما واكتشاف موهبتها.

معلومات عن زوج الفنانة بدرية طلبة

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي وردت عن زوج الفنانة بدرية طلبة وفق حديث سابق لها مع «الوطن»، وحسب ما ورد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- يُدعى مصطفى سالم.

- مؤلف ومخرج مسرحي.

- نادر الظهور في وسائل الإعلام.

- هو من اكتشف موهبة الفنانة بدرية طلبة.

- قدمها لأول مرة في مسلسل من تأليفه «برج الأبجدية» الجزء الثاني.

- تزوج منها وهي تبلغ من العمر 18 عامًا.

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

وكانت قد احتفلت «طلبة» بحفل زفاف ابنتها الصغرى «سلمى» مساء الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة من قبل الحضور، وخاصة الوسط الفني، إذ حرص بعض الفنانين على حضور حفل الزفاف وتهنئة «بدرية» التي اشتهرت وسط الجميع بـ«بدارة».

وشاركت بدرية طلبة مؤخرًا، في السينما بفيلم «الملكة» من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.