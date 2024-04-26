مفاجأة عن أسلحة الفصائل الفلسطينية.. هل مصدرها إسرائيل؟

تستمر الحرب في قطاع غزة ويستمر الصراع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، إذ تدخل شهرها السابع، ومع صمود الفصائل في المعارك بمناطق متفرقة من قطاع غزة، فجرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مفاجأة عن مصدر تمويل أسلحة الفصائل الفلسطينية، وأنه إسرائيل نفسها.

«نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت بحسب مسؤولين عسكريين واستخباراتيين في إسرائيل، إن جزءا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية في الحرب المستمرة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي قادمة من إسرائيل، ولكن كيف حدث ذلك؟

ذخائر غير منفجرة تحصل عليها إسرائيل

الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي تُترك فوق الأرض، تحصل عليها الفصائل الفلسطينية، ثم يفككونها وإعادة استخدامها مرة أخرى في أسلحتهم وصواريخهم.

قنبلة إسرائيلية تتحول إلى مئات الصواريخ والقذائف

نسبة الذخائر التي لا تنفجر تبلغ نحو 10% من الذخائر المستخدمة عادة، ويمكن أن تصل النسبة أيضًا إلى أكثر من 15%، وهو ما أكده خبراء للصحيفة الأمريكية، والمفاجأة الأكبر، كانت في أن قنبلة واحدة من القنابل الإسرائيلية يمكن أن تتحول بعد تفكيكها وإعادة تدويرها إلى مئات من الصواريخ والقذائف الأخرى، كما يبلغ وزن القنبلة حوالي 350 كيلوجرامًا.

كما نشرت وسائل إعلام عبرية، أن عددا كبيرا من العائلات الفلسطينية تسعى إلى تسليح نفسها ضد المستوطنين الإسرائيليين تحسبًا لحدوث أي انفلات أمني مفاجئ في الضفة الغربية، هذه الأسلحة، تتم سرقتها من قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، وتكررت منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.