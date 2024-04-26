سقوط أشجار وتوقف حركة الطرق في قنا بسبب العاصفة الترابية

تشهد محافظة قنا، حالة من الطقس السيئ في كل الأنحاء، حيث غطت عاصفة ترابية ورملية الأجواء، مع وجود فرص لتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

كما أدت الرياح الشديدة والعاصفة الرملية والتربية الى تساقط بعض الأشجار، وتوقف حركة المرور والسير على الطريق الصحراوي الشقي قنا - سفاجا، وبعض الطرق الزراعية.

وبحسب ديوان عام محافظة قنا، فإن لجان الكوارث والأزمات تقوم حاليا بإزالة الأشجار المتساقطة التي عطلت حركة المرور في الشوارع.

إجراءات محافظة قنا لمواجهة الطقس

وأكد ديوان عام المحافظة أن محافظ قنا وجه بعدة إجراءات لمواجهة الطقس السيئ في المحافظة من اليوم وعلى مدار يومين وهي كالتالي:

- متابعة موقف الطرق والتنسيق واخطار مركز العمليات بأي بلاغ على مدار 24 ساعة.

- التأكد من تفعيل غرف العمليات والمتابعة من الجهات المشاركة على مدار 24 ساعة.

- إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية بأي حدث في حينه تجهيز معدات التدخل السريع والتمركز المبدئي للتحرك الفوري حتى وصول الدعم الكامل لتغطية الحدث.

- تجهيز مهام الإغاثة والمرور على أماكن الايواء والتأكد من جاهزيتها لكافة الجهات المنوط بها ذلك المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية

- توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة بالإجراءات التي يلزم اتباعها لضمان سلامتهم.