«تموين القاهرة»: توريد 1455 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

أكد ناصـر ثابت، مدير تموين القاهرة، مواصلة أعمال اللجان الخمس المقامة بالأماكن المخصصة لتخزين القمح على مستوى محافظة القاهرة، وما يجري لتوريد الأقماح لاستقبال موسم حصاد القمح.

وأوضح أنه جرى توريد 1455 طن قمح بالقاهرة حتى الآن، وما تم توريده لصومعة المطرية حتى اليوم بلغ 308 أطنان، وإجمالي ما تم توريده لبنكر عزبة الوالدة وصل 590 طنًا، كما بلغ إجمالي القمح الذي تم توريده إلى صومعة التبين منذ بداية موسم الحصاد حتي الآن 558 طنًا، فيما يصل إجمالي ما تم توريده على مستوي محافظة القاهرة بالكامل إلى نحو 1455 طنًا.

وأكد مدير تموين العاصمة، المتابعة اليومية على عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين، لافتا إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق، واستمرار جهود أعضاء اللجان المشرفة على التوريد ورجال مديرية التموين بالقاهرة، ومتابعة من الدكتور سيد محمد السيد، رئيس قسم الصيانة بمديرية تموين القاهرة.

جاهزية الصوامع

وأشار إلى جاهزية الصوامع والشؤون والهناجر بشكل دائم ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، مؤكدًا إجراء الفحص اللازم للقمح المورد وقياس درجة النقاوة والرطوبة، واستلام القمح بالصومعة أو الهنكر وذلك بعد تجهيز مكان التخزين بشكل جيد وتطهيره.

استلام محصول القمح

وشدد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة على مسؤولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وفحصه من قبل الأعضاء المنوطين بذلك، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها.