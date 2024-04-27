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مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن «المرحلة الثامنة والتكميلية» بمدينة بدر

كتب:

كريم روماني
02:19 ص | السبت 27 أبريل 2024
بناء المدن الجديدة - صورة أرشيفية

بناء المدن الجديدة - صورة أرشيفية

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن «المرحلة الثامنة والتكميلية» بمدينة بدر، موضحة أن التسليم يشتمل على قطع الأراضي السكنية والخدمية بمشروع بيت الوطن، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المُحددة.

مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن، وفق ما أعلنت عنه وزارة الإسكان في تقرير لها، وهي كالآتي: 

خلال الفترة من 12 مايو حتى 15 من نفس الشهر 

- سيتم تسليم القطع من 98 : 106 بنشاط سكني مختلط بالمنطقة شمال الجامعة الروسية

- تسليم القطع أرقام «50 – 54 – 55 – 56» بنشاط خدمي بمركز المدينة

- تسليم القطع أرقام «17 – 19 - 20» بنشاط خدمي بالمنطقة الترفيهية بغرب المدينة

- تخصيص يومي 19 و20 مايو للذين تخلفوا عن الاستلام

خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 من نفس الشهر 

- سيتم تسليم القطعة رقم 33 بالحي المتميز فيلات – منطقة K

- سيتم تسليم القطع من 300 : 313 بالمجاورة الخامسة بالحي الأول

خلال يومي 26 و27 مايو

- سيتم تسليم القطع أرقام «117 – 118 – 119 – 123 – 134» بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني

- سيتم تسليم القطع أرقام «94 – 237 – 273 – 274» بالمجاورة الأولى

- سيتم تسليم القطعة رقم 201 بالمجاورة الثانية

- سيتم تسليم القطعة رقم 106 بالمجاورة الثالثة

- سيتم تسليم القطعة رقم 220 بالمجاورة الرابعة بأنشطة سكنية بالحي الثالث

- تخصيص يومي 28/5/2024 و 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.