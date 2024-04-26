رئيس «قضايا الدولة»: مصر جادة في التحول إلى الرقمنة (فيديو)

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اتجاه الدولة حاليًا جاد فيما يتعلق بالرقمنة، وفي هيئة قضايا الدولة وجرى التعامل مع فكرة الرقمنة بجدية.

التحول إلى الرقمنة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه عندما تولى رئاسة هيئة قضايا الدولة لم يكن هناك أي شيء يتعلق بالرقمنة، مشيرًا إلى أن الأمر كان مجرد حلم، وجرى عمل أمانة خاصة ومستشار خاص وأمين عام مساعد للرقمنة، كما تم التعاقد مع وزارة الاتصالات لمد الهيئة بالداتا والأدوات اللازمة».

وتابع: « حاليًا في كل فرع لنا إدارة تسمى إدارة التحول الرقمي، وكل الملفات والقضايا التي لدينا يتم تحميلها على الكمبيوتر، وبمجرد الضغط على الزر يتم معرفة مكان القضية وكل الداتا المتعلقة بالقضية، ويتم رفع القضايا عن طريق الرقمنة دون التعامل ورقيًا، ويؤدي ذلك الى تسريع وتيرة العدالة وتسهل الكثير، فالرقمنة لغة العصر، ويتم ذلك في جميع الجهات والهيئات القضائية، وتقدمنا في ذلك بصورة كبيرة جدًا، وخلال الأيام القادمة سوف نصل إلى درجة جيدة فى الرقمنة».