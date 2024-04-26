مساحتها زي شقة.. أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط

واحدة من أغرب دول العالم، مساحتها لا تتخطى 550 مترًا، ولا تحتوي على رمال أو صخر، وبلا حدود، فهي عبارة عن قلعة بحرية على جزيرة اصطناعية، ورغم ذلك فإن لها عملة ولغة خاصة بها، وفي التقرير التالي نتحدث عن دولة سيلاند، التي تعد أصغر دولة في العالم.

تقع دولة سيلاند في شمال إنجلترا، ونشأت بعد أن شيدت القوات البحرية الخاصة ببريطانيا قلعة سنة عام 1942 من أجل استخدامها في الحرب العالمية الثانية، ومن وقتها أصبحت سيلاند دولة عدد سكانها نحو 25 شخصًا، بحسب ما جاء في صحيفة «نيويورك تايمز».

تحول سيلاند من قلعة إلى دولة

قبل أن تتحول سيلاند من قلعة إلى دولة، وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت تلك القلعة حائط الدفاع ضد الطائرات الألمانية، التي تزرع الألغام في الأنهار التي كانت ضمن خطوط الملاحة الحيوية في بريطانيا، وجرى تأسيس الدولة يوم 2 سبتمبر عام 1967، ورغم ذلك فإنها غير معترف بها حتى الآن.

5 معلومات عن دولة سيلاند