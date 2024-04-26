سميرة أحمد: كنت مرشحة لمسرحية مدرسة المشاغبين قبل سهير البابلي

‏‎أكدت سميرة أحمد أنها تتمنى زيارة منطقة الدرب الأحمر التي عاشت بها، موضحة: «الأهالي هناك طيبين ويحبونني ويقدرونني».

‏‎وأضافت سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة، أنها ترشحت قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين، مضيفة: «اعتذرت لسمير العصفوري، عشان مش بشتغل مسرح».

‏‎وقالت الفنانة القديرة سميرة أحمد إنها أهدت تكريم المركز الكاثوليكي لها لروح الفنان الكبير الراحل سمير صبري، ‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.

‏‎وأوضحت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبل، أن الفنان ياسرجلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبهم أوي أوي.

‏‎وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.

يذاع برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعةالثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.