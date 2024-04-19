سميرة أحمد تكشف كواليس جديدة عن فيلم «الخرساء»: «زكي رستم ضرب حسن يوسف بجد»

روت الفنانة القديرة سميرة أحمد، حكاية المخرج الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح فيلم الخرساء، من إنتاج العندليب ومحمد عبد الوهاب.

وأوضحت سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن المخرج الأجنبي قارنها بنجوم كبار، قائلا «الفنانة التي أدت فيلم الخرساء أحسن من النجمة الأمريكية بتاعتنا».

وأضافت: من ضمن أبطال فيلم الخرساء الفنان الكبير زكي رستم، وكان جاد للغاية في عمله وأنها اكتسبت ذلك منه.

وتابعت: كنا بنصور في إحدى القرى فيلم الخرساء، وكنا نناديه بزكي بيه رستم حيث كنا نحترمه، وطلبت مني أسرة الفيلم أن أساهم في ذهاب زكي رستم لهذه القرية، وبالفعل ذهبت إليه وقلت له إيه رأيك نتمشى شوية ونحكي حكايات وقالي خلاص يالا، ومشينا لحد القرية وقمنا بالتصوير، موضحة «أكثر ما يميزه هو احترامه لشغله بطريقة جميلة وكثير من الفنانين ساروا على دربه».

وعن ضرب زكي رستم لحسن يوسف في فيلم الخرساء، كشفت الفنانة سميرة أحمد أن حسن يوسف كان وجها جديدا في فيلم الخرساء وبالفعل قام زكي رستم بضربه بجد، قائلة «لدرجة إن حسن يوسف لحد وقتنا هذا بيقولي إن أسنانه مركبتش من ساعة ضربه زكي رستم له في فيلم الخرساء».