سميرة أحمد عن طقوس حياتها اليومية: أصحى من الفجر وأعد طعام العصافير

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن طقوس حياتها اليومية، مؤكدةً أنها تستيقظ مبكرًا في الساعة الخامسة صباحًا، وتبدأ في تحضير الطعام للعصافير واليمام، وتضعه لهم في البلكونة في الساعة السادسة صباحًا.

سميرة أحمد تروى تجربتها مع العصافير واليمام

وأوضحت سميرة أحمد أن العصافير واليمام يطرقون الزجاج ويصدرون أصواتًا وكأنهم يطلبون الطعام، بينما تقوم عواطف، مسؤولة المنزل، بوضع الغداء لهم في فترة الظهيرة.

وأضافت الفنانة سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج، أنها ذهبت للفنان حسن الإمام أول مرة بفستان شقيقتها الكبرى، للمشاركة في أحد الأفلام التي تقوم ببطولته الفنانة فاتن حمامة، مردفة: «وبالفعل اختارني، قالي تنفعي».

وتابعت في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: «قام حسن الإمام بإحضار مقص وبدأ في قص فستان أختي، وهنا ارتعبت جدا وذهبت إلى شقيقتي وأخبرتها بذلك فسامحتني، وعملت الدور المكلفة به».