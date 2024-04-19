رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سميرة أحمد: «شكري سرحان اتخانق مع طلاب الجامعة لأنهم عاكسوني»

كتب:

منتصر سليمان
09:41 م | الجمعة 19 أبريل 2024
الفنانة القديرة سميرة أحمد

الفنانة القديرة سميرة أحمد

كشفت الفنانة سميرة أحمد أهم المواقف التي جمعتها بالراحل شكري سرحان، مشيرة إلى أنه دافع عنها في أحد المرات عند كوبري الجامعة عندما التف حولها الشباب وقاموا بمعاكستها أثناء تصوير أحد الأفلام، وهنا ثأر «سرحان» وصعد إلى سطح سيارة، وأخذ يخطب في الشباب قائلا لهم «ترضوا تعاكسوا اختكوا».

فيلم السيرك

وأضافت أن فيلم السيرك كان من الأفلام الجديدة عليها، بسبب وجود مجموعة كبيرة من الفنانين مثل: هدى سلطان ونبيلة عبيد.

هدى سلطان أدّت دور الغجرية

وأضافت في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: «نبيلة أخت وصديقة عزيزة، مشيرةً إلى أن هدى سلطان أدّت دور الغجرية التي تغني بمنتهى الدقة، ويعتبر الفيلم من أحب الأعمال إليها، وقامت بتمثيل بعض المشاهد في السيرك وهناك مشاهد أخرى تم الاستعانة بدوبلير».

وعن فيلم ليل وقضبان قالت سميرة أحمد، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، إن هذا الفيلم كان به محمود مرسي ومحمود يسن وتوفيق الدقن، وهو من أهم الأفلام الرائعة في تاريخ السنما المصرية ومن أهم 100 فيلم.

اقرأ المزيد:

ذكريات سميرة أحمد في رمضان.. لم تتعرف عليها الشرطة واعتبرها «الخرس» أختا لهم

سميرة أحمد تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالزمالك: حضرت رغم إصابتي في قدمي

سميرة أحمد في ذكرى وفاة شقيقتها «خيرية»: أشعر بفراغ كبير بعد فراقها

سميرة أحمد تتسلم جائزة سمير صبري من مهرجان المركز الكاثوليكي: «أفتقده بشدة»

انطلاق حفل ختام المركز الكاثوليكي للسينما بحضور سميرة أحمد وأحمد بدير

الفنانة سميرة أحمد والإعلامية هاجر سعد الدين ضيفتا اليوم العالمي للمرأة بدار الكتب
بقلم منتصر سليمان