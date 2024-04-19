سميرة أحمد: «شكري سرحان اتخانق مع طلاب الجامعة لأنهم عاكسوني»

كشفت الفنانة سميرة أحمد أهم المواقف التي جمعتها بالراحل شكري سرحان، مشيرة إلى أنه دافع عنها في أحد المرات عند كوبري الجامعة عندما التف حولها الشباب وقاموا بمعاكستها أثناء تصوير أحد الأفلام، وهنا ثأر «سرحان» وصعد إلى سطح سيارة، وأخذ يخطب في الشباب قائلا لهم «ترضوا تعاكسوا اختكوا».

فيلم السيرك

وأضافت أن فيلم السيرك كان من الأفلام الجديدة عليها، بسبب وجود مجموعة كبيرة من الفنانين مثل: هدى سلطان ونبيلة عبيد.

هدى سلطان أدّت دور الغجرية

وأضافت في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: «نبيلة أخت وصديقة عزيزة، مشيرةً إلى أن هدى سلطان أدّت دور الغجرية التي تغني بمنتهى الدقة، ويعتبر الفيلم من أحب الأعمال إليها، وقامت بتمثيل بعض المشاهد في السيرك وهناك مشاهد أخرى تم الاستعانة بدوبلير».

وعن فيلم ليل وقضبان قالت سميرة أحمد، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، إن هذا الفيلم كان به محمود مرسي ومحمود يسن وتوفيق الدقن، وهو من أهم الأفلام الرائعة في تاريخ السنما المصرية ومن أهم 100 فيلم.