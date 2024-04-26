«التعليم» تسلط الضوء على حلقة «مصر تستطيع»: انتظروا مراجعة مادة التاريخ

شاركت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، التي خصصها لطلاب الثانوية العامة، وتتضمن مراجعة في صورة أسئلة ومسابقة، في إطار خدمة جديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتبت «التعليم» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتظروا اليوم الساعة 8 مساء على قناة dmc TV برنامج مصر تستطيع تقديم الإعلامي أحمد فايق وحلقة مراجعات ليلة امتحان الثانوية العامة (مادة التاريخ)».

وأعلن الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، تقديم خدمة جديدة بداية من الأسبوع المقبل، وهي مراجعات الثانوية العامة في شكل مسابقة بين الطلاب المتفوقين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.