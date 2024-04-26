رئيس «قضايا الدولة»: حصلنا على أحكام بالملايين في قضايا تهرب جمركي

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هيئة قضايا الدولة قد حصلت على أحكام بالملايين في قضايا تهرب جمركي، وذلك خلال لقائه برنامج «بصراحة»، مع الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة «الحياة».

وأضاف: «كل الوزارات تلجأ لنا بحكم الدستور والقانون، ولا يجرؤ أحد على الاستيلاء على أرض الدولة، كما أن لدينا قسم خاص بالمنازعات والتحكيم الدولي مكون من 12 مستشارًا».

وتابع: «قسم المنازعات الدولية يتم الاختيار فيه أكفأ العناصر التي تجيد اللغات، والغالبية من البنات اللائي يجيدن اللغات يتم الاستفادة منهن في الترجمة».

وأكمل: «قسم المنازعات يرأسه رئيس هيئة قضايا الدولة، وقسم المنازعات الخارجية تعتبر من أهم الأقسام في الهيئة لأنه يتعامل مع مستثمرين أجانب، وقضايا ذات قيمة وأهمية عالية تمس السيادة المصرية».