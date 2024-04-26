خالد أبو بكر مشيدا بـ«القاهرة الإخبارية»: حققت اليوم إنجازا (فيديو)

علّق الإعلامي خالد أبو بكر، على زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، قائلا إن مصر دائما لا تتحدث عما فعلت، لكن الإعلام الإسرائيلي هو الذي بدأ، والآلة الإعلامية المصرية الممثلة في «القاهرة الإخبارية» بدأت تعمل.

القاهرة الإخبارية تتفوق في تغطية مباحثات غزة

وأضاف «أبو بكر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة on: «العادة المصرية إننا بنشتغل بس مش بنقول، لكن طالما إسرائيل بدأت وطلعت الخبر القاهرة الإخبارية اشتغلت يوم بصراحة اعتبره إنجاز، كان مطلوبا منهم يواكبوا الإعلام الإسرائيلي في الأخبار، ويشوفوا ردود فعل هذه الزيارة على الجانبين، سواء الردود الإيجابية والناس اللي بتنتقد المبادرة المصرية، لأنها بها بنود في صالح الجانب الفلسطيني».

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإسرائيل بشأن هدنة غزة، لافتا أن وفدا أمنيا مصريا يصل تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار، ومن جانبها أكدت مصر استمرار الاتصالات مع إسرائيل للوصول لصيغة نهائية للهدنة في غزة، وحذرت القاهرة من تداعيات عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية.