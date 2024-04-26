رئيس «قضايا الدولة»: التعاقد مع محامين دوليين في المنازعات الدولية

قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه يجري التعاقد مع محامين دوليين للمتابعة في قضايا المنازعات الدولية.

التعاقد مع محامين دوليين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية «رانيا هاشم»، قائلًا: «في قضايا المنازعات الدولة، نتعاقد مع محامين من الدولة التي تنظر القضية، ونمدهم بالمعلومات والمستندات والمذكرات ويحصلون على وجهة النظر المصرية، ويترافعوا في تلك القضايا، ولو اقتضي الوضع أن نقوم بالسفر فإننا نفعل ذلك».

وتابع رئيس هيئة قضايا الدولة: «نختار أكفأ المحامين وأقلهم تكلفة، والمحامي المعروف بأنه متميز ويمكنه تحقيق مصالحنا نتعاقد معه، هيئة قضايا الدولة هي الجهة القضائية المختصة بذلك، وهي من تختار المحامين وتتعاقد معهم».

وأكمل: «مش كل دولة لديها هيئة قضايا الدولة، ويتم تطبيق ذلك في بعض من الدول العربية، وهى ليبيا والكويت والسعودية والعراق والأردن ولبنان».