سميرة أحمد: منى زكي فنانة شاملة وموهوبة.. وياسر جلال يستحق النجومية

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها تحب الفنانة منى زكي لأنها فنانة شاملة وموهوبة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج «بالخط العريض»، أنها لم تشاهد فيلم «أصحاب ولا أعز»، مشيرة إلى أنها ضد مصطلح السينما النظيفة وأنها اختارت طريقا سلكته في الفن طيلة عمرها.

‏‎وأوضحت أن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: «منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي».

يذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.