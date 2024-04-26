سميرة أحمد تكشف أسباب خلافها مع وفاء صادق: «بتيجي متأخرة»

قالت الفنانة سميرة أحمد، إن فيلم الشيماء من أقرب الأفلام إلى قلبها، موضحة أن أغانيات الفيلم تعود لسعاد محمد، على عكس ما اعتقد الجمهور بأنها من غنتها خاصة أغنية طلع البدر عليا.

سبب خناقة سميرة أحمد ووفاء صادق

‏‎وعن تفاصيل خلافها مع وفاء صادق، قالت الفنانة سميرة أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج «بالخط العريض»، على قناة الحياة، إنها كانت تصور عملا فنيا، وكان من أبطال وفاء صادق وفوجئت بأنها لا تلتزم بمواعيد التصوير، فقام إسماعيل المخرج بإنهاء عملها في هذا العمل الفني: «أكثر ما يضايقني عدم احترام العمل».

‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت سميرة أحمد صندوق الذكريات، وروت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.