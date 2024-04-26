سميرة أحمد تتحدث عن أسباب موت سعاد حسني: لم تنهِ حياتها

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها ساهمت في اكتشاف ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمي وكريم عبد العزيز، قائلة: «كنت أشاهد التليفزيون وشفت بنت جميلة بتلعب بعينها في أحد الإعلانات وقلتلهم عاوزاها علشان تمثل معايا والبنت دي هي ياسمين عبد العزيز».

سميرة أحمد تتحدث عن علاقتها بسعاد حسني

وروت الفنانة القديرة سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة علاقتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني، قائلة: «تلك الصداقة بدأت من فيلم البنات والصيف مؤكدة أن الفنانة سعاد حسني لم تنتحر».

وعن رأيها في الفنانة هند رستم قالت سميرة أحمد إنها من نجمات الفن الجميل، وكانت تلقب بمارلين مونرو

‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.