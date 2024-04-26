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الفنانة سميرة أحمد تبكي على الهواء بسبب شقيقتها: «مفتقداكي يا خيرية»

كتب:

محمد عزالدين
09:18 م | الجمعة 26 أبريل 2024
سميرة أحمد وشقيقتها خيرية

سميرة أحمد وشقيقتها خيرية

استضافت الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنانة القديرة سميرة أحمد، في برنامجها «بالخط العريض»، على شاشة قناة الحياة.

وقالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد خلال اللقاء، إن شخصيتها تشبه دورها في العمل الدرامي «ماما في القسم»، من حيث الجدية والصرامة.

سميرة أحمد: أفتقد شقيقتي خيرية

‏‎واسترجعت سميرة أحمد ذكرياتها مع شقيتها خيرية أحمد، لتبكي بالدموع على فراقها، قائلة: «أفتقد شقيقتي خيرية أحمد، أنا حاليا عندي صداقات بحاول أعوض بيها غياب خيرية عني».

‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات، وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.

‏‎وقالت سميرة أحمد، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، مؤكدة: «منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي».

‏‎وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.

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بقلم محمد عزالدين