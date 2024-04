من الأسود إلى الأبيض.. مرض غريب يغير لون كلب خلال عامين

أمراض مختلفة تصيب الحيوانات ومنها الكلاب، فتؤدي إلى إحداث تغيرات ملحوظة في هيأتها، وهو أمر طبيعي ووارد الحدوث، إلا أن ما حدث مع الكلب «باستر» كان غريبًا؛ فقد تحول لونه على مدار عامين من الأسود إلى الأبيض، نتيجة إصابته بمرض نادر.

مرض يحول لون الكلب من الأسود للأبيض

بدأت القصة في أواخر عام 2021، عندما جرى تشخيص إصابة الكلب «باستر» بـ مرض البهاق، وكان وقتها في العام الثاني من عمره، نتيجة لمرض المناعة الذاتية الذي يتسبب في فقدان مناطق من الجلد والشعر والكمامة والشفاه، وكذلك الغشاء المخاطي في الفم والوجه للصبغة أو اللون الأساسي.

Buster has vitiligo (also pictured: Rowdy)byu/TallyMatty inrarepuppers

شرح الأطباء تفاصيل المرض لمالك الكلب «باستر»، الذي يُسمى مات سميث، وأكدوا له أن صحة الكلب لن تتأثر، وطلبوا منه مراقبة تهيج الجلد، وبالفعل راقب «مات» تهيج الجلد، ليلاحظ ظهور بقع بيضاء صغيرة حول عيون الكلب وأنفه وذقنه، ولكن بعد 9 أشهر من تشخيص البهاق، كان وجه الكلب مليئًا بالبقع، وأخيرًا اليوم وبعد مرور عامين تحوَّل لون الكلب «باستر» من أسود تمامًا إلى أبيض نقي، حسب موقع «odditycentral».

[OC] My dog Buster has the skin condition vitiligo. It causes depigmentation of the skin (and fur). The left photo is from 9 months ago. The right photo was taken today!byu/TallyMatty inaww

تعجب شديد من التغيير في لون الكلب

وكان «مات» قد انتقل قبل عامين لأول مرة إلى Reddit لإظهار كيف تغيَّر وجه كلبه «باستر» في الأشهر التسعة منذ تشخيص إصابته بالبهاق، وتلقى وقتها دعمًا كبيرًا من المجتمع، لكنه أعلن مؤخرًا في منشور آخر أن حيوانه الأليف قد أصبح أبيض تمامًا، ونشر سلسلة من الصور التي توثق الانتقال بين اللونين، ليعلق له أحد أصدقائه معبرًا عن تعجبه الشديد من هذا التحول، قائلًا: «إذا لم تكن قد أظهرت الانتقال، فلن أصدق ذلك أبدًا»، وكتب آخر: «واو! هذا هو الشيء الأكثر روعة الذي رأيته على Reddit منذ زمن طويل. كنت متأكدًا من أن هذا سيكون مزيفًا حتى قمت بالتمرير».