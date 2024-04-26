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خالد أبو بكر: «حركة الاستثمار بمصر بدأت تتحرك.. وماشيين في الطريق الصحيح»

كتب:

محمد عزالدين
10:52 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الدكتور خالد أبو بكر

الدكتور خالد أبو بكر

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، أن حركة الاستثمارات بدأت تتحرك بشكل ملحوظ في مصر، مشيدا بإعلان شركة طيران أمريكية تسويق التاكسي الطائر في مصر.

وأشار خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة ON، إلى أن نيخيل جويل، رئيس القطاع التجاري بشركة آرتشر للطيران الأمريكية، يتطلع لتسويق التاكسي الطائر في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويرى أن هناك فرصا واعدة في المملكة العربية السعودية ومصر، مضيفا كما أن الشركة تبحث عن أفضل وجهة لإنشاء مصنع لتصنيع طائرتها، والتسويق لها في الشرق الأوسط.

وعلى جانب آخر، قال: «نحن نتحدث عن بداية ظواهر طيبة جدا بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها بروح جديدة للاستثمار، والكلام بين السطور كلام يبرهن على أن ملف الاستثمار والصناعة في مصر يشهد طفرة جدية وحقيقية وملموسة، واللي عنده مشروع مهما كان حجمه، يمكن الذهاب للمحافظ في محافظته، لبحث مشكلته، ودور المحافظ المساعدة، ولو استمرت الأمور هكذا، فإحنا بدأنا الطريق الصحيح».

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